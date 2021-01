Comissão de Ética do Cidadania Notifica Vereador Belle e Pede Explicações

A Comissão de Ética do partido Cidadania notificou ontem o vereador Alexandre de Jesus Martin, o Belle, para num prazo de oito dias se manifestar sobre a decisão em votar em Gleison Begalli (PDT) para a presidência da Câmara de Catanduva.

De acordo com a notificação protocolada na Casa de Leis, o documento é assinado por Jurandir Inocente, como presidente da Comissão, e afirma que Belle foi comunicado, orientado e participado de Resolução Partidária realizada no dia 31 de dezembro de 2020.

A resolução impedia, segundo a Comissão de ética do partido, a votação em qualquer candidato à presidência ou cargos na Mesa Diretora que fosse do PDT. “Embora devidamente e reiteradamente notificado sobre a impossibilidade de vossa senhoria efetuar voto em candidatos ligados ao PDT, em descumprimento absoluto da resolução partidária, vossa senhoria votou para presidente da Câmara no vereador Gleison Begalli, violando, dessa forma, diretamente a resolução exarada pela Comissão Executiva Provisória do Cidadania”, consta na notificação.

“Portanto, a presente possui espeque notificar que no prazo de oito dias preste junto a essa Comissão de Ética todos os esclarecimentos que julgar pertinentes em sua defesa, inclusive, caso queira, produção de provas que será devidamente sopesadas por essa Comissão, ficando desta forma, garantido de maneira absoluta a vossa senhoria, o direito constitucionalmente assegurado de ampla defesa e contraditório, sendo que todas às notificações efetuadas se darão através de protocolo direto na Câmara Municipal de Catanduva, onde hoje vossa senhoria ocupa o cargo de vereador pelo Cidadania”, finaliza o comunicado.

Nossa reportagem entrou em contato com o vereador, no entanto, até o final da edição não obteve retorno.

Karla Konda

Editora Chefe