Comissão de Agronegócios da OAB SP Apoia a Sojicultura e Rebate Declaração de Macron

A Comissão de Agronegócios da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP), presidida pelo advogado catanduvense Marco Tulio Bastos Martani, divulgou uma declaração ontem em apoio a sojicultura brasileira face às acusações feitas pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

Dentre uma de suas falas, o presidente da França afirmou que “comprar soja do Brasil é incentivar o desmatamento na Amazônia”.

O documento é assinado por Martani e pelo vice-presidente da comissão Bernardo Felipe Abração.

A Comissão afirma que o produtor de soja brasileiro respeita a legislação nacional e que preza pelas boas relações com todos os países, sejam compradores, parceiros comerciais ou consumidores finais.

“É inadmissível que um chefe de nação faça ilações com a finalidade única de estimular a produção própria de seu país, prejudicando a imagem e a reputação de produtores que respeitam as leis do Brasil e que desempenham importante papel de abastecer o mundo com seus produtos agropecuários”, consta.

E complementa: “A declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, que afirma que a compra da soja brasileira estimula o desmatamento ilegal, é descabida de fundamentos e afronta a dignidade do produtor rural brasileiro. As maiores áreas produtoras de soja brasileiras não estão na Amazônia e se localizam em fronteiras agrícolas ou áreas anteriormente improdutivas, adaptadas com estudos e tecnologias da EMBRAPA e de outras entidades de pesquisa, a duras penas, para que o Brasil se tornasse um dos líderes mundiais em produtividade agrícola. Fruto do esforço coletivo, a sojicultura brasileira é competitiva e altamente produtiva, integrada às cadeias mundiais do agronegócio, merecendo ser respeitada”.

Karla Konda

Editora Chefe