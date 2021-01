Combate ao Mosquito Aedes Aegypti é Tema de Requerimento

O combate ao mosquito Aedes Aegypti foi tema do primeiro requerimento protocolado pelo vereador Alan Figueiredo Marçal (PP).

O documento endereçado ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa foi protocolado na última terça-feira, dia 05.

Segundo o parlamentar, por meio da assessoria de comunicação da Câmara, a elaboração do requerimento tem como intuito evitar uma nova epidemia de dengue em Catanduva.

“Devido ao intenso calor e as chuvas que ocorrem com frequência, a proliferação do mosquito Aedes aegypti acontece mais rapidamente durante esta época do ano. E com o objetivo de evitar uma nova epidemia de dengue em nossa cidade, eu elaborei um requerimento questionando o Poder Executivo sobre o combate desta doença em nossa cidade”, afirma.

No documento, o edil questiona quais as ações da Prefeitura no combate ao Aedes aegypti; qual o departamento e o chefe do mesmo responsável pelo combate à dengue; qual o índice breteau geral da cidade e por regiões; quantos funcionários atuam na prevenção e combate do Aedes; qual a quantidade de funcionários preconizados pelo Ministério da Saúde como adequado proporcional a população de Catanduva; quais os equipamentos e Epi’s fornecidos aos funcionários que atuam em campo no combate ao vetor e se existe algum plano emergencial para reduzir o número de infectados e possíveis óbitos.

Marçal ainda enfatizou sobre a importância da população colaborar para combater a doença. “O importante é que além da prefeitura efetuar um combate ao mosquito Aedes aegypti, nós munícipes também devemos fazer a nossa parte, ou seja, devemos limpar nossos lares, terrenos e assim contribuir para que juntos possamos eliminar essa doença em nosso município”.

Ao final, o parlamentar abordou sobre este ser o primeiro ato dentro da Câmara realizando um mandato participativo.

“Meu principal objetivo como vereador é realizar um mandato participativo, ou seja, um mandato em que a população poderá contribuir com suas opiniões e sugestões. Ao longo destes 4 anos que estarei como vereador, quero realizar reuniões nos bairros e com a população e assim levantar as demandas e necessidades de cada um. Sinto-me honrado que neste primeiro requerimento eu já tenha abordado um assunto que tantas pessoas queriam saber. Catanduva e seus moradores se preocupam e muito com esta doença, pois em anos anteriores sofremos com a epidemia e um grande número de óbitos por dengue”.

Karla Konda

Editora Chefe