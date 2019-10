Com Valor de R$ 267 Mil, Empresa de Maringá Confeccionará Uniformes de Verão

A prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deve pagar R$ 267 mil para a aquisição de uniformes escolares de verão. A empresa vencedora da licitação é a SS Confecções Eireli, de Maringá, no Paraná. A ata de registro de preços tem validade de um ano e produtos adquiridos devem ser entregues aos alunos da Rede Municipal de Ensino no início do ano letivo de 2020.

De acordo com o registro de preços, poderão ser compradas até 35 mil peças de roupas – 20 mil camisetas de manga curta e 15 bermudas de helanca. Os valores unitários são de R$ 6,89 e R$8,66, respectivamente.

37 empresas participaram do certame. A administração estimou o valor de R$ 563 mil para esta aquisição.

No edital consta que a entrega das camisetas e bermudas deverão ser realizadas no depósito da Educação na Rua São Paulo, 777, centro, separado conforme relação de Escolas,

tamanhos e quantidades, que será fornecida pela Secretaria Municipal de Educação.

As entregas dos uniformes deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira nos horários das 7h às 16 horas.

As peças deverão ser dobradas e embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializadas. As peças deverão conter a identificação do tamanho de fácil visualização. Os uniformes, deverão ser separados, em caixas por modelo e na mesma caixa não poderá conter mais do que um tamanho.

Ainda segundo o edital, é de responsabilidade total e exclusiva do fornecedor o carregamento dos materiais,transporte e descarregamento no local de entrega. Prazo para entrega de cada pedido é de 25 dias úteis.

A prefeitura deverá abrir licitação para o uniforme de inverno para o próximo ano.

Karla Konda

Editora Chefe