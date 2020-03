Com Três Habilitadas, Prefeitura Abrirá Propostas Técnicas Para UPA

Com três organizações sociais habilitadas, a prefeitura de Catanduva abrirá envelope com propostas técnicas para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento amanhã (20).

A comissão de licitação publicou o aviso de abertura de envelope, na chamada pública 05/2019, na edição de ontem do Diário oficial do Município.

Participam do certame – o Hospital Mahatma Gandhi, atual gestora da unidade, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar e Fundação Faculdade Regional e Medicina de São José do Rio Preto.

O processo licitatório recebeu recursos movidos pelo Mahatma Gandhi, mas foram rejeitados. Considerando as três participantes aptas para continuarem no trâmite.

O contrato firmado com a Associação Mahatma Gandhi, prorrogado no ano passado, tem término em agosto deste ano.

A abertura dos envelopes está marcada para às 09 horas, no setor de licitações da prefeitura. Esta é a segunda etapa do procedimento.

Analisadas as propostas, futuramente, abre-se os envelopes de preço das que forem qualificadas nesta segunda etapa.

Karla Konda

Editora Chefe