Com Reforma de R$ 97 Mil, Funerária Será Transferida Para Antigo Velório

Com uma reforma de R$ 97 mil, a Funerária Municipal, que hoje atende na rua Amazonas, será transferida para o prédio do antigo velório, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, o prédio já vem sendo adequado.

O investimento prevê reforma e adaptações de layout no prédio. Serão trocados os pisos e azulejos, colocação de forro em PVC, reforma da copa e dos banheiros, com adaptação para pessoas com deficiência e pintura do prédio.

A nova funerária contará com recepção, salas de direção, mostruário e de preparação, depósito de urnas, depósito de paramentos e acessórios para funerais, dormitório para plantonistas, além de copa e cozinha.

De acordo com o diretor do local, Juliano Moreira Nassar, a estrutura permitirá mais conforto a funcionários e clientes. “O prédio onde trabalhamos hoje foi totalmente adaptado para a prestação do serviço. É um antigo barracão, com divisórias. O novo espaço será bem mais amplo e melhor dividido. O atendimento ficará melhor”, disse.

A Secretaria Municipal de Planejamento prevê que a obra seja entregue até 17 de setembro. O atual prédio da Funerária Municipal será desativado.

Karla Konda

Editora Chefe