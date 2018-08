Com Maioria de Votos, Tombamento de Viaduto da Rua Sete é Aprovado

Os vereadores de Catanduva aprovaram em segunda discussão o projeto 50/2018, que trata sobre o tombamento como patrimônio histórico de Catanduva o viaduto Santo Alfredo, da rua Sete de Setembro. O projeto, de autoria do vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, teve uma longa discussão, com falas dos dois vereadores contrários – Cidimar Porto e Luís Pereira – e discursos dos parlamentares favoráveis a proposta.

O tema foi o mesmo: garantir meios de que a Prefeitura não coloque em prática o projeto que vem estudado ao lado da concessionária RUMO, que administra a linha férrea, e assim, evitando que o pontilhão da rua Sete de Setembro seja derrubado. Para a votação do projeto estavam presentes integrantes do movimento Reação, que colaram adesivos nos parlamentares.

Na proposta fica vedada a sua descaracterização, destruição, demolição e qualquer tipo de obra que venha a modificar a atual estrutura, ficando estabelecidas as seguintes diretrizes, consideradas indispensáveis para o cumprimento da presente Lei: Altura 5,20 m; Comprimento 17,68 m; e Largura 17,46 m.

Consta ainda no projeto, Toda e qualquer obra e serviço a serem efetuados no Viaduto Santo Alfredo e no limite entre as suas divisas que possa implicar na restauração, reparação, alteração ou pintura do bem tombado, somente poderá ser feita mediante aprovação conjunta do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Catanduva – COMDEPHACT • Órgão de assessoramento da Coordenadoria Municipal de Cultura, que deverão também em conjunto oferecer orientação técnica ao projeto e acompanhar a execução da obra ou serviço.

O vereador tenta barrar com a proposta, a possível derrubada do viaduto em projeto que tem sido estudado pela prefeitura e empresa RUMO, responsável pela administração da malha ferroviária. “O tombamento do Viaduto Santo Alfredo localizado na Rua Sete de Setembro, que passa sob os trilhos ferroviários entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua São Paulo e é providência inicial para a recuperação deste patrimônio e que está ao alcance desta Casa Legislativa”.

Em resposta encaminhada quando houve a apresentação do projeto, a prefeitura encaminhou nota: “Com relação a eventual tombamento do viaduto Santo Alfredo, o tema foi pauta de reunião do conselho em junho, após o Requerimento nº 994/2018, do vereador Amarildo Davoli, que solicitou consulta ao órgão sobre a possibilidade que tal procedimento fosse feito. Na ocasião, os conselheiros decidiram solicitar subsídios a outros órgãos para deliberar sobre o assunto. Dessa forma, a Prefeitura encaminhou consulta ao IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico Nacional e ao Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo”.

A prefeitura também respondeu sobre o projeto. “Quanto ao projeto de lei apresentado pelo vereador Wilson Paraná, se aprovado, serão analisados os aspectos jurídicos e a competência da Câmara em legislar sobre o tema”, finalizou.

O projeto aprovado deve ainda passar pelo crivo do Executivo. Se for vetado, retorna a Câmara para a votação do veto.

