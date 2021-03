Com Investimento de Quase R$ 50 mil, SAEC e Prefeitura Executam Obra no Minguta

A Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) em parceria com a Prefeitura de Catanduva desenvolvem trabalho às margens do córrego Minguta. O objetivo é garantir o escoamento de água da chuva, além de prevenir erosões na área.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Saec, aproximadamente R$ 50 mil para a obra de drenagem na ponte da Antônio Gonçalves de Oliveira, às margens do córrego minguta.

O serviço é desenvolvido nas proximidades da ponte da Avenida Antônio Gonçalves de Oliveira, no Jardim Soto, e inclui a implantação de tubos e construção de novas galerias, o que garantirá o devido curso das águas pluviais, evitando assim possíveis alagamentos.

Todo o trabalho busca solucionar problema antigo de infraestrutura no local. Erosões, principalmente, no período pós-chuvas, eram frequentes, tendo em vista que a estrutura existente naquela área não comporta a quantidade de água que chega. A previsão é de que o serviço seja concluído em até 30 dias, com a implantação de guias, sarjetas e calçamento, o que melhorará também o acesso da população.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local