Com Emendas, Vereadores Aprovam Peça Orçamentária Para 2021

Com emendas aprovadas, os vereadores de Catanduva aprovaram o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município para 2021. O projeto foi aprovado em primeira e segunda discussões, já que o orçamento tem de ser votado até o dia 30 de novembro para valer no exercício seguinte.

A discussão girou em torno das emendas elaboradas. Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, apresentou destinação de R$ 20 milhões para o pagamento do dissídio dos servidores. Mauricio Gouvea elaborou emenda para dar mais autonomia ao prefeito, no ano que vem, com a possibilidade de remanejamento de recursos em 20% do total orçamentário. Atualmente, o Executivo pode remanejar 10 % do que tem arrecadado nos cofres públicos.

A terceira emenda, de autoria de Cidimar Porto, compreendia a redução do valor do duodécimo da Câmara anual. Esta foi rejeitada pela maioria. As emendas ainda podem ser vetadas.

Para o ano que vem, a administração terá R$ 8,3 milhões a menos do que o apresentado para 2020. A comparação é feita entre a estimativa do projeto elaborado pelo Executivo em 2019 (Válido para o ano seguinte) na qual apresentava a hipótese de arrecadação de R$ 559,8 milhões.

Para 2021, o valor indicado é de R$ 551,5 milhões.

Apesar da redução no valor total, alguns setores tiveram ampliação no valor esperado. A Saúde e educação, por exemplo.

A Saec teve redução de R$ 5 milhões em sua estimativa e é a maior fatia de diminuição de receita, de acordo com o projeto.Enquanto em 2020 esperava-se um orçamento total de R$ 65 milhões em 2020, para o ano que vem a análise calcula um recebimento de R$ 60 milhões.

