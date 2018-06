Com Dois Anos e Meio de Atraso, Acesso Ao IMES Deve Ser Liberado

Com dois anos e meio de atraso, o acesso ao Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES) pela Avenida Daniel Dalto estaria prestes a ser liberado. A reportagem foi ao local na manhã de sábado, dia 23, e constatou que os veículos lá utilizam avenida com acesso pelo trevo da Rodovia Cesário José de Castilho.

O acesso conta com asfalto, sinalização de solo e vertical e postes de iluminação pública. O aviso de liberação da via estaria sendo divulgado na instituição de ensino. A reportagem de O Regional questionou o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) que confirmou que a liberação dependeria apenas de vistoria.

“As obras de modernização da SP-321 entre Catanduva e Novo Horizonte permanecem com previsão de conclusão em dezembro. São mais de 50 quilômetros de pistas que estão sofrendo intervenção. Atualmente, cerca de 70% dos trabalhos estão concluídos. As obras do trevo de Catanduva estão adiantadas e a liberação prestes a ser realizada, dependendo de vistorias que serão realizadas nos próximos dias”, informou a assessoria de imprensa do órgão.

A construção do trevo de acesso ao IMES e ao bairro Jardim dos Coqueiros começou em 2012, quando da primeira contratação do Governo do Estado para as obras. Uma nova licitação foi necessária e, em 2014, a obra foi reiniciada. A previsão inicial de término era novembro de 2015. Em agosto de 2016, o DER informou que a obra seria concluída em maio de 2017, em setembro do ano passado o órgão deu prazo de mais 120 dias para finalizar os serviços e, em dezembro, afirmou que levaria mais 90 dias. Já no mês de março o prazo informado foi dezembro de 2018.

O trevo é parte de um contrato de melhorias na rodovia. “O mencionado trevo integra o pacote de obras para modernização da rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), entre Novo Horizonte, Itajobi e Catanduva. Além da implantação e melhorias de dispositivos de acesso, são realizadas obras para o recapeamento da pista, acostamentos e sinalização”, informou a assessoria de imprensa do órgão. O investimento seria de mais de R$ 66 milhões no empreendimento.

Nathália Silva

Da Reportagem Local