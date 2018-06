Com Discussão Sobre Tempo de Contrato, Câmara Adia Autorização Para Licitação

Com ampla discussão sobre o tempo da concessão e as condições do edital, a Câmara de Vereadores adiou para depois do recesso a votação do Projeto de Lei Complementar que autoriza o Governo a abrir licitação para contratar a nova prestadora de serviço de transporte coletivo urbano.

O pedido de vistas veio em todos os pareceres das comissões permanentes. Um dos vereadores, entretanto, queria adiar a votação apenas na presente sessão de forma que o projeto já voltasse a pauta na reunião legislativa da próxima terça-feira, dia 26. O argumento de Cidimar Roberto Porto (PMDB) era de que a licitação demora a ser concluída e que o recesso atrasaria a votação.

“Em relação a antecedência, o contrato com a atual prestadora do serviço vence em outubro. A Secretaria de Trânsito tem trabalhado nesse edital há meses porque há uma dificuldade muito grande adequar o custo, o bom atendimento com uma tarifa razoável. Essa adequação requer estudo profundo para poder atender melhor a população. A minha preocupação é deixar para agosto. Em 90 dias não se faz uma licitação do transporte público. Tem a questão da falta de interesse, das impugnações tanto na Justiça quanto no Tribunal de Contas. Se deixar para depois do recesso, provavelmente, teremos que continuar com essa empresa”, disse o governista.

O petista Wilson Aparecido Anastácio (PT), o Paraná, criticou o tempo de contrato previsto no projeto de lei. “10 anos é muito tempo para aguentar uma nova empresa. Um político conhecido que não vou citar o nome diz que a coleta de lixo e o transporte coletivo da cidade é a galinha dos ovos de ouro de todo prefeito. Quem sabe ler pingo é letra. Também não sei se depois de 10 anos daria direito aos aditamentos”, disse Paraná defendendo o pedido de vistas por 10 dias e sugerido que, se necessário, seja realizada sessão extraordinária durante o recesso.

Amarildo Davoli (PSB) também discutiu o tempo de contrato. Ele cobrou mais informações do Governo sobre quais serão as exigências com relação a prestação do serviço da próxima contratada.

“Não concordo é com 10 anos. Essa empresa está na cidade desde 2008 quando tinha 32 linhas, hoje a população aumentou e diminuiu as linhas para 28. No contrato tem que ser substituída a frota de cinco em cinco anos e tem que ter pelo menos acessibilidade. A Prefeitura de Rio Preto, por exemplo, até o ano que vem todos os ônibus tem que ter ar condicionado, wifi, cartão magnético. A nossa empresa está sucateada há mais de 4 anos. Se o prefeito mudar a redação, acho que a gente poderia até votar”, afirmou Davoli cobrando informações sobre os termos do edital de licitação. Porto discutiu também a duração do contrato. “São três pontos. Em primeiro é a questão do custo operacional da empresa que é o que define o preço da tarifa. Então, se faz uma contratação por 10 anos, automaticamente terá condição de manter um custo menor do que em cinco anos. Por 10 anos também haverá maior interesse em empresas participarem. O terceiro motivo é que havendo maior interesse, haverá maior oferta aos cofres públicos”, analisou.

Ao final, o governista cedeu e o pedido de vistas por 10 dias foi aprovado por unanimidade com a expectativa de reunião entre vereadores e Governo para detalhamento do processo licitatório e possível convocação de sessão extraordinária, caso haja consenso.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local