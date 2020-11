Cláudia Cosmo será a nova secretária de educação a partir de janeiro de 2021. Ela é a primeira a ser anunciada pelo prefeito eleito Padre Osvaldo. Cláudia acompanhou a reunião de transição do governo na Secretaria de Educação, na manhã de ontem. Professora, mestre e doutora, é formada em História e Pedagogia pelo IMES, tem mestrado em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda e Doutorado em Educação pela UFSCar.

Cláudia Cosmo trabalhou como professora da rede pública estadual, professora da rede particular, fui coordenadora da EMEF Octacilio de Oliveira Ramos e, é atualmente coordenadora do Colégio Kelvin.

Em entrevista para O Regional, a nova secretária falou sobre a reunião de ontem. “A equipe de transição foi muito bem recebida no Palácio da Educação pela atual Secretária Municipal de Educação, Tânia Fonseca e pela Sra. Elaine Elias e pela Sra. Andrea. Em pauta foram colocadas as principais características e necessidades da rede municipal de Educação. Nossa proposta é de uma gestão democrática, pautada no diálogo e na humanização”, finalizou.

Karla Konda

Editora Chefe