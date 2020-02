Classificação Para Agentes de Endemias é Divulgado e Entra em Segunda Fase

A relação dos classificados ao cargo de agente de endemias foi divulgada. A etapa faz parte do processo seletivo simplificado aberto pela administração para preencher 20 vagas à função.

A contratação emergencial visa reforçar o efetivo e, com isso, ampliar as ações de prevenção e combate à dengue, devido ao cenário de alto risco da doença.

O edital com os nomes dos selecionados e as respectivas pontuações, de acordo com a Resolução 02/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, foi publicado na Imprensa Oficial desta sexta-feira, dia 7. O documento está disponível no site da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br).

A próxima fase da seleção consiste na entrega e verificação dos documentos exigidos em edital. Para isso, os classificados da 1ª até a 20ª posição devem comparecer ao setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Pará, nº 255, na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. O atendimento será das 8 às 16 horas, com intervalo no horário do almoço, entre 11 e 13 horas. Quem não comparecer, será desclassificado.

A seleção é de competência de uma comissão composta por dois profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, um profissional do Departamento de Recursos Humanos e outro da Secretaria de Negócios Jurídicos. Ao todo, 640 inscrições foram recebidas na semana passada.

A contratação será temporária, por seis meses, e poderá ser prorrogada por igual período. O agente de endemia terá de trabalhar 40 horas por semana. Sua atribuição será focada no trabalho de vistorias de rotina, bloqueios de controle de criadouros, nebulização costal, vistorias em imóveis especiais e pontos estratégicos, atividades de intensificação em pontos específicos após levantamento de densidade larvária.

As despesas com as contratações serão custeadas com recursos federais, vinculados à manutenção das atividades de Vigilância em Saúde.

Da Reportagem local