Ciesp Noroeste Envia Ofício a Prefeitura Para Evitar Interrupções nas Indústrias

Como medida para evitar as interrupções no funcionamento das indústrias, o Ciesp Noroeste Paulista pediu à prefeita de Catanduva Marta do Espírito Santo Lopes (MDB) que não edite normas restringindo o funcionamento das empresas do setor.

Em nota “A Prefeitura de Catanduva reitera que toda a cadeia produtiva da indústria, considerada essencial, está operando normalmente no município, apesar das restrições preventivas para o coronavírus. Para as indústrias, devem ser reforçadas as orientações do Ministério da Saúde quanto a evitar aglomerações dos colaboradores, manter distância entre as estações de trabalho, afastar aqueles que apresentarem sintomas de síndrome gripal, além de redobrar a atenção para a higiene das mãos, com uso de água e sabão e/ou álcool gel quando possível”.

Além de Catanduva, os ofícios foram enviados aos prefeitos das 14 principais cidades do Noroeste Paulista que possuem indústrias. Um trecho do documento a se destacar ressalta: “Vimos por meio deste expediente urgente solicitar vossos melhores esforços no sentido de não se determinar a paralisação das indústrias sediadas neste município neste momento”.

O Ciesp Noroeste Paulista pede aos prefeitos da região que “não editem norma restringindo o funcionamento das industrias locais”.

O Ciesp deixa claro que as indústrias da região estão seguindo as recomendações das autoridades de saúde a fim de garantir a segurança de diretores, parceiros e colaboradores diante da pandemia de coronavírus.

“Essa iniciativa tem objetivo de mostrar aos municípios que nossas indústrias estão empenhadas nas ações de combate ao coronavírus, mas deixar claro também que nossos industriais precisam estar tranquilos quanto a eventual questionamento e vedação de suas atividades, que são indispensáveis para o abastecimento da população em geral e para minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia”, afirma Luiz Fernando Amaral Lucas, diretor titular do Ciesp Noroeste Paulista.

Ainda no documento, o Ciesp se coloca à disposição das prefeituras para debater o melhor caminho possível para ajudar as indústrias da região de Rio Preto. “Caso haja necessidade, podemos promover reunião remota, por vídeo ou por telefone, para que possamos juntos debater caminhos possíveis neste momento delicado que o mundo inteiro está vivendo”, afirmou Otto Artur Moraes, diretor-adjunto jurídico do Ciesp.

