Cidimar Porto Solicita Troca De Lâmpadas Convencionais Por Led Em Avenida

O vereador Cidimar Porto solicitou troca de lâmpadas convencionais por Led. Com o objetivo de melhorar as condições da iluminação pública em Catanduva, o vereador Cidimar Porto protocolou uma indicação na Secretaria da Câmara Municipal solicitando à Prefeitura uma substituição das lâmpadas da Avenida Benedito Zancaner, por outras mais econômicas e eficientes, como a Led.

De acordo com o parlamentar, a medida se faz necessária em virtude das lâmpadas de Led serem mais econômicas, gerando economia aos cofres públicos do município, devido aos baixos gastos de energia. “Além da economia, as lâmpadas de Led proporcionam melhor luminosidade, gerando a sensação de segurança. Outro benefício é que elas possuem mais tempo de vida útil, fato que evitará a troca constante de lâmpadas”, disse Cidimar Porto.

