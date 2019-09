Cidimar Porto Solicita Implantação de Academia ao ar Livre no Bom Pastor

C vereador Cidimar Roberto Porto elaborou uma indicação endereçada à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, solicitando a instalação de umaacademia ao ar livre, com equipamentos para diversas atividades esportivas na praça da quadra coberta, denominada Irmãos Jô e Bi, no bairro Bom Pastor. A indicação foi aprovada por todos os vereadores.

Segundo o parlamentar, no documento encaminhado ao Poder Executivo a solicitação se faz necessária, pois trata-se de um bairro populoso, um dos residenciais com maior número de habitantes, se incluir a região, que não possui aparelhos de academia para a prática de exercícios físicos.

“Todos sabem que a prática de esportes e o lazer são fundamentais para a qualidade de vida da população. Os moradores da região do Bom Pastor me procuraram para fazer esta reivindicação, destacando que tal conquista seria de grande importância para todos, especialmente para os jovens, crianças e idosos”. Em Catanduva, outros bairros já possuem academia ao ar livre.

Da Reportagem local