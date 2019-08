Cidimar Porto Indica Desassoreamento do São Domingos em Trecho Não Canalizado

O vereador Cidimar Porto, por meio de indicação elaborada para a Secretaria de Meio Ambiente, solicita a realização de desassoreamento do Rio São Domingos no trecho que não recebe a canalização.

De acordo com texto encaminhado pela assessoria de comunicação da Câmara, o pedido é para que o trabalho seja feito entre as ruas Amazonas e Maranhão e também na rua São Paulo até a rodovia Comendador Pedro Monteleone.

De acordo com o parlamentar, “Tendo em vista que o período de chuvas está se aproximando, a preocupação com os comerciantes/ moradores só aumentam, pois já tivemos vários episódios de alagamentos e enchentes”.

Cidimar ainda ressalta sobre a importância de prevenir para que não ocorra mais alagamentos e enchentes na cidade.

“Prevenir é sempre importante para evitar problemas futuros, por isso, peço o empenho da Prefeita Marta para que o referido rio seja limpo o quanto antes”.

Da Reportagem Local