Cheque de R$ 5 Milhões é Entregue Pelo Presidente da Câmara ao Prefeito

R$ 5.174.890,21 essa foi a quantia entregue ontem pelo presidente a Câmara de Catanduva, Luis Pereira, ao prefeito Afonso Macchione Neto. O dinheiro, prometido logo no início do mandato como chefe do legislativo, faz parte da economia feita pelo líder da Casa de Leis nas despesas, principalmente em contratos que eram mantidos.

Anualmente é obrigatório que a administração repasse uma porcentagem do orçamento municipal para a manutenção da Câmara – o chamado duodécimo.

Um cheque simbólico foi utilizado por Pereira, durante o encontro com o prefeito Afonso Macchione Neto. O cheque original também foi entregue em mãos.

O presidente do Legislativo afirmou que a economia feita durante o ano não prejudicou serviços da Câmara. “Para que fosse possível enxugar os gastos públicos, foi necessário a minha presença diariamente, observando cada contrato e rescindindo os que julguei desnecessários. Um ponto importante também foi a forma com que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atuou em 2019, realizando palestras com a presença da maioria de seus conselheiros. Na nossa região tivemos palestras na cidade de Fernandópolis e em São José do Rio Preto, que durante a realização das mesmas foram respondidas várias perguntas e exemplificando os casos mais comuns que acontecem nas Prefeituras e Câmaras Municipais, bem como suas soluções e formas de se evitar que os mesmos aconteçam”, explicou o parlamentar.

“Uma das orientações recebidas pelo Tribunal e colocadas em prática, o que veio também a contribuir para a economia, foi com relação as viagens, ou seja, primeiramente deve ser feito um agendamento junto ao órgão, secretaria, deputados e/ou autoridades a serem visitadas, para que após seja realizado o empenho, não existindo mais a figura do reembolso, forma que é rejeitada pelo Tribunal de Contas”, complementou.

No início do mandato, Pereira estimava devolver R$ 4 milhões do duodécimo ao Executivo.

A maneira com que as despesas foram pagas também foram alteradas. “ No princípio fui muito criticado considerando minha administração como sendo do século XIX, por eu exigir que tudo fosse pago através de cheques. Mas desta forma, tenho em mãos uma prestação de contas diária e comprovada”.

“É triste ver o desperdício de dinheiro público, sabedores que se todos utilizassem corretamente o dinheiro, muitos casos seriam resolvidos, principalmente nas áreas da saúde e educação.

No caso de minha administração que culminou com a devolução deste montante, nada mais fiz do que contribuir com que o dinheiro público retorne aos cofres da Prefeitura, para serem utilizados em benefício da população. No caso de Catanduva inicialmente a devolução seria para pagar o cartão alimentação dos funcionários oriundos do dissídio de 2015, mas tal iniciativa é do poder discricionário do prefeito Municipal. Desejaria sim, que este valor que está sendo devolvido fosse destinado para esta finalidade, o que proporcionaria ao prefeito uma interação com os funcionários, além de fomentar o comércio local”, finalizou o presidente.

Karla Konda

Editora Chefe