Chamamento Público é Aberto Para Ações Voltadas aos Idosos em Catanduva

Um chamamento público foi aberto para ações voltadas aos idosos pelo Conselho Municipal e prefeitura de Catanduva/Assistência Social. O objetivo é atrair Organizações da Sociedade Civil e Entidades para celebrar termo de colaboração.

O edital foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. O documento informa que serão executadas ações complementares aos serviços de promoção da proteção, defesa e garantia de direito da pessoa idosa, a serem financiados com recursos do Fundo Municipal do Idoso do Município de Catanduva.

“Serão considerados os Projetos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC, cujos Planos de Trabalho prevejam ações a serem desenvolvidas no período de 06 meses após a liberação da verba e que abranjam programas de promoção, proteção e de defesa de direitos da pessoa idosa, tendo como beneficiários os idosos, segundo as linhas de ações previstas no Estatuto do Idoso – Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003”, consta.

Os interessados em apresentar propostas devem seguir os eixos: Programas e ações que promovam melhoria na qualidade de vida da Pessoa Idosa, nos aspectos biopsicossociais; programas e ações que promovam condições para minimizar situações de negligência, discriminação e violência contra a Pessoa Idosa. Programas e ações que promovam o desenvolvimento cultural, desportivo e/ou o lazer da Pessoa Idosa; Programas e ações que promovam a prevenção e a manutenção da saúde, e/ou a acessibilidade da Pessoa Idosa; Programas e ações que promovam a inclusão da Pessoa Idosa na sociedade atual e moderna, até mesmo a inclusão digital; Programas e ações que promovam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do orçamento do Fundo Municipal do Idoso, autorizado pela Lei nº 3472, de 21 de dezembro de 1998 no valor de R$ 336.487,95

Na primeira parte do procedimento, as Organizações da Sociedade Civil (OSC), deverão encaminhar apenas o Plano de Trabalho, que deverá seguir as especificações mencionadas no edital.

O plano deverá ser protocolado na Comissão de seleção das 09 as 12 horas e das 14 as 16 horas do dia 12 de dezembro, na sede do Conselho Municipal do Idoso localizada na Rua Natal, 212 – São Francisco. Os planos serão analisados e as outras etapas serão realizadas depois de notas obtidas nos projetos.

