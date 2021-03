Cejusc Catanduva Oferece Novo Serviço de Assessoria em Plataforma Online

Na semana do consumidor, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) oferece um novo serviço com o objetivo de ampliar a forma de resolução dos conflitos. Por meio da plataforma online consumidor.gov.br, serviço de assessoria está disponível até pelo whatsapp. “Pela grande quantidade de ações no Judiciário (e a causa dos consumidores é uma das maiores demandas no Judiciário) muitas vezes o processo, que depende de várias formalidades e etapas não caminha na velocidade desejada pelo consumidor que busca a Justiça. Com o novo serviço pelo CEJUSC de Catanduva, ganha o consumidor”, afirma o juiz José Roberto Lopes Fernandes.

No novo serviço disponibilizado ao consumidor pelo CEJUSC de Catanduva, não suspende o processo, que continuará portanto tramitando normalmente (as vezes até com necessidade de marcar audiência para ouvir testemunha ou perícia). “Mas, verificando que a empresa reclamada esta cadastrada na plataforma, após realizar uma gestão adequada do conflito e a triagem do caso, remetemos o consumidor para plataforma virtual consumidor.gov.br que é um serviço público e gratuito que permite que o consumidor e a empresa contra quem ele moveu ação possam, pela internet, resolver o conflito, no prazo médio de 06 dias apenas, tempo, muito menor que um processo judicial, por mais rápido que seja qualquer vara judicial. E poderá usar o serviço sem deslocamento ou contato físico o que em épocas de pandemia é muito importante”, ressalta.

O serviço pode ser utilizado inclusive para quem não tem uma ação judicial (pré-processual) o que muitas vezes evita novo processo na Justiça. “Porém temos verificado pouco uso da plataforma digital talvez por desconhecimento, dificuldades tecnológicas ou receio de ser burocrático ou confundido com serviços ou canais de atendimento ao consumidor (SAC) de uma empresa, que muitas vezes até ja procurou mas não obteve êxito”.

O consumidor.gov.br não se confunde com os SAC(s) das empresas. Vinculado ao Ministério da Justiça é um serviço público, que integra o sistema de justiça, com resposta rápida ao consumidor e alto índice de resolução de conflitos do consumidor. É Considerado um dos principais mecanismos formal de resolução de disputas online (ODR) do Brasil, tanto em número de casos recebidos, quanto em soluções alcançadas. “Por todas essas vantagens e ampliando, portanto, o acesso do consumidor ao sistema de Justiça, principalmente em épocas de pandemia, o CEJUSC de Catanduva organizou toda uma estrutura para oferecer para aqueles que já tem uma ação judicial a assessoria e até mesmo o registro da reclamação do consumidor, facilitando todo o trabalho ou superando qualquer dificuldade que o consumidor possa ter (por ex. não fazer uso ou não dominar a internet, não ter condições tecnológicas, computador, etc) pois o CEJUSC, autorizado pelo consumidor, poderá assessorar tudo isso, mediante simples contato por telefone ou mesmo whatsapp pelo número: 17 3311-4813, as 13:00 as 17:00 h”, informa o juiz.

“Todo esse serviço prestado pelo CEJUSC de Catanduva visando não só dar conhecimento mas principalmente assessorar, auxiliar e interligar o consumidor com a plataforma consumidor.gov.br, repetimos é oportunizado sem custo pelo CEJUSC de Catanduva sem qualquer prejuízo ao andamento ou impulso do processo na Justiça. O consumidor que que tiver um processo judicial e que foi remetida para a plataforma pode consultar o seu advogado que também foi informado no novo serviço, valendo anotar que tanto o juiz quanto o advogado devem estimular os métodos de solução consensual de conflito, nos termos do art. 3 §3º do Código de Processo Cível”.

Em resumo a oportunidade de acesso à plataforma consumidor.gov.br, de forma assessoria pelo CEJUSC, busca conferir celeridade na solução do conflito do consumidor, abrindo para ele mais uma porta de acesso ao sistema de justiça, muito mais célere, desburocratizada e mais barata que a porta da via judicial (porta que também continua aberta ao consumidor pois, repetimos, os tramites processuais de sua ação continuam normalmente). É portanto mais um serviço em benefício do consumidor, mais uma porta que se abre para ele, nos moldes semelhantes ao que se chama sistema multiportas de acesso ao sistema de Justiça, em benefício do consumidor na perspectiva ainda de conferir um acesso não apenas formal, mas efetivo ao sistema de Justiça, rápido e autocompositivo ampliando o acesso ao sistema, pois, ocorre sem prejuízo do tramitar de sua ação que será arquivada, se resolvido o caso via plataforma.

“E o CEJUSC como centro que é também da cidadania, como órgão orientador, de atendimento e de assistência do cidadão consumidor, prestando esclarecimentos e a assessoria, fomenta com o novo serviço, a cultura da pacificação, promove a cidadania, além de estimular o uso de mecanismos virtuais de solução de conflito, dentro, portanto, também de sua linha de atuação nos termos do art. 8º da Resolução 125 do CNJ sem prejuízo da realização das sessões de conciliação e mediação como de praxe, vem agendando, mesmo neste período de pandemia”, conclui.

Karla Konda

Editora Chefe