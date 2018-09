CEI dos Trilhos Realiza Primeira Reunião Entre Integrantes

A Comissão especial de inquérito (CEI) que deve apurar todas as informações sobre a nova concessão da RUMO e os projetos existentes para Catanduva, quando se fala da passagem sobre a linha férrea, fez sua primeira reunião na tarde desta terça-feira.

De acordo com o presidente da comissão, Amarildo Davoli, o encontro dos parlamentares traçou diretrizes sobre como proceder no primeiro momento. “Fizemos hoje uma reunião muito produtiva, vamos pedir a ata – que aprovou a nova concessão da RUMO – para a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), vamos encaminhar ofício para o Tribunal de Contas da União (TCU), saber se vão aprovar, se estão de acordo com essa isenção do valor da outorga e vamos oficiar a procuradora da República, Raquel Dodge para que inicie uma investigação”, afirmou Davoli,.

Davoli também mencionou a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) que defende os projetos apresentados pela Rumo. “É uma entidade sindical, representa o setor de transporte e logística. Reúne 30 federações, mais de 200 mil empresas de transporte, dois milhões de caminhoneiros e mais taxistas. Está apoiando essa concessão de 30 anos, defende a duplicação da ferrovia e aumento do vagão e nunca falou em tirar a linha férrea do centro da cidade”.

Vereadores de Catanduva decidiram instaurar a CEI na sessão ordinária da semana passada.

A ideia partiu do vereador Amarido Davoli por meio de requerimento, aprovado por unanimidade. O parlamentar afirma que busca saber todas as informações que envolvem o traçado da linha férrea, o que pode ser feito para mobilidade em Catanduva e os projetos que a empresa possui.

De forma atípica, a comissão é formada pelos 13 vereadores. “Precisamos investigar isso. É cada dia um fato novo. Precisamos esclarecer a população e saber o que realmente vai acontecer”, afirmou Davoli. “Chamaremos todos os envolvidos porque com esse aumento na carga, ou vai passar o tempo todo trens na cidade ou vai vir um em cima do outro”, disse Luís Pereira.

“Diante dos fatos que são estarrecedores, o Poder Executivo é fundamental para não aceitar qualquer projeto que venha da RUMO. Senão nossa cidade será dividida ao meio”, disse Paraná.

Karla Konda

Da Reportagem Local