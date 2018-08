CEI do Concreto Marca Coleta de Depoimentos Para 3ª Semana de Agosto

A comissão especial de inquérito (CEI) que investiga suposto favorecimento de empresa no fornecimento de concreto para a realização de obras públicas em Catanduva marcou audiências para coletar o depoimento de 10 representantes de empreiteiras. As convocações terão início na terceira semana de agosto.

As datas foram definidas ontem depois de reunião realizada pelos membros da comissão. As oitivas foram definidas em cinco representantes de empresas por dia. A primeira audiência será dia 17 de agosto, enquanto que a segunda, está marcada para o dia 31 do mesmo mês.

Além de definir quais representantes serão ouvidos, os vereadores reiteraram os pedidos sobre relatórios de quanto de concreto foi vendido para as responsáveis por obras públicas. Segundo a comissão, o primeiro pedido foi negado, com a justificativa de sigilo de pessoa jurídica.

De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara, os integrantes da CEI decidiram que pedirão cópias de todas as notas fiscais de aquisição de concreto para 27 empreiteiras contratadas pela Prefeitura e pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

A CEI do concreto é formada por Mauricio Gouvea, André Beck, Cidimar Porto, Wilson Paraná, Luís Pereira, Nilton Cândido, Ditinho Muleta, Ivan Bernardi, Onofre Baraldi, Amarildo Davoli e Gaúcho.

Outra

A Comissão Especial de Inquérito criada para apurar possíveis irregularidades na instalação de redes de água em um loteamento particular de Catanduva também agendou mais uma audiência para ouvir funcionários públicos.

Os depoimentos foram marcados para quinta-feira e foram convocados quatro servidores públicos que atuam ou trabalharam na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Para questionar os funcionários, os vereadores integrantes da comissão se reúnem a partir das 16 horas, no plenário da Câmara de Catanduva.

A convocação foi decidida na sexta-feira, 27 de julho, em mais uma reunião feita pelos parlamentares que compõem a comissão, conforme informou a assessoria de comunicação do Poder Legislativo municipal.

Karla Konda

Editora Chefe