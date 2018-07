CEI da Rede de Água Marca Segunda Audiência e Deve Ouvir 4 Funcionários

A Comissão Especial de Inquérito criada para apurar possíveis irregularidades na instalação de redes de água em um loteamento particular de Catanduva agendou mais uma audiência para ouvir funcionários públicos.

Os depoimentos foram marcados para a próxima quinta-feira e foram convocados quatro servidores públicos que atuam ou trabalharam na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Para questionar os funcionários, os vereadores integrantes da comissão se reúnem a partir das 16 horas, no plenário da Câmara de Catanduva.

A convocação foi decidida na tarde dessa sexta-feira, 27 de julho, em mais uma reunião feita pelos parlamentares que compõem a comissão, conforme informou a assessoria de comunicação do Poder Legislativo municipal.

O presidente da CEI, Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, fez uma análise da reunião realizada ontem. “Foi uma reunião muito importante e produtiva, pois decidimos que na próxima quinta-feira, 02 de agosto, acontecerá mais uma oitiva, na qual quatro funcionários públicos, comparecerão para esclarecer sobre as supostas irregularidades”, finalizou.

O primeiro depoimento foi prestado na última quarta-feira, quando um funcionário foi ouvido pela comissão. O servidor falou que a Saec prestou serviços nas ruas indicadas pelos vereadores, fizeram a ligação de água aos finais de semana.

Karla Konda

Editora Chefe