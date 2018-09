CEI da Rede de Água Marca Quarta Audiência Para Depoimentos

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada para investigar possíveis irregularidades na utilização de funcionários da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), para implantação das redes de água e esgoto em loteamento particular marcou a quarta audiência para ouvir servidores municipais sobre o assunto.

Seis funcionários deverão comparecer na quinta-feira, dia 13 de setembro, para serem sabatinados.

A data foi agendada em reunião realizada na última quarta-feira (29).

“ Esta foi uma reunião muito importante e produtiva, pois decidimos que na próxima quinta-feira, 13 de setembro, a partir das 14h, acontecerá mais uma oitiva, na qual seis funcionários públicos, comparecerão para esclarecer sobre as supostas irregularidades. A expectativa é que os trabalhos aconteçam durante a tarde toda”, disse o presidente da Comissão, Ditinho Muleta.

A oitiva será aberta a imprensa e a população e também será transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara, conforme informou a assessoria de comunicação do Legislativo.

Karla Konda

Da Reportagem Local