CEI da Dengue Protocola Relatório Final Depois de Dois Anos de Investigação

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada para apurar o aumento no índice larvário e, consequentemente de casos de dengue, em 2018, protocolou ontem o relatório final, depois de dois anos de apuração. O teor do documento deverá ser lido na próxima sessão ordinária da Câmara, na terça-feira.

Há dois meses, o presidente da comissão, Amarildo Davoli dizia que o relatório estava sendo preparado e que faria outras oitivas antes de finalizar a investigação. “Eu abri a CEI em 27 de fevereiro de 2018, quando foi divulgado que o índice larvário era de 8.3, naquele momento comecei a fazer as oitivas, que poderia ter em Catanduva uma epidemia, chamei o Ronaldo (secretário da saúde) duas vezes, motoristas, Lincoln (Reponsável pela Emcaa) e outros”, afirmou Davoli.

Ainda segundo o parlamentar, em outubro do ano passado houve um pedido de prorrogação por mais 180 dias para a entrega do relatório.

Davoli dizia ainda que é preciso responsabilizar o Poder Executivo sobre a situação de dengue vivenciada hoje. “É sim responsabilidade do Poder Público agir e combater a dengue. A secretaria de Saúde fala que não tem dinheiro para tantos investimentos a mais na área, mas a cidade para colocar placas novas tem. A saúde não tem. Concurso temporário, depois que a vaca está atolada, não adianta mais”, disse.

O vereador sugere ainda que 30% dos focos de dengue estariam em prédios públicos. “A população tem sua parcela de culpa, mas a prefeitura tem de pensar todos os meses sobre a dengue. Tem de fazer campanhas educativas, temos meios de comunicação gratuitos, com as redes sociais, tem de se movimentar. Quando falo em 30% de focos em prédios públicos me refiro a manutenção dos telhados desses prédios, da limpeza em áreas com mato alto – que sempre acumula lixo, garrafas, pneus plásticos escondidos em todo o mato alto”. “Eu fiz questão de subir em um telhado de uma escola. As calhas estavam imundas. O município não tem um funcionário específico para esse tipo de limpeza”.

Davoli citava ainda lei aprovada em anos anteriores que autoriza a prefeitura abrir imóveis que estão fechados ou em imobiliária. “Em 2015 aprovamos a lei que faz essa autorização. Então, a prefeitura tem de pagar para que chaveiro vá até o imóvel e abra para que o visitador procure por possíveis focos de dengue. Com tantos imóveis fechados, se não priorizar a saúde vai priorizar o que?”.

Karla Konda

Editora Chefe