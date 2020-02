CEI da Canalização Pretende Contratar Perito Para Analisar Projeto e Obra

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que analisa o projeto e a obra da canalização do rio São Domingos pretende contratar um perito para a apresentação de um relatório sobre o trabalho feito no trecho da rua Ceará até a São Paulo.

Uma reunião foi realizada na tarde de ontem entre os membros da comissão.

De acordo com o vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, Presidente da CEI, durante a reunião foram apresentados os ofícios respostas, encaminhados pela Prefeitura e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, respondendo os ofícios que foram encaminhados anteriormente pela CEI, bem como, deliberações para os próximos passos da investigação.

“Esta reunião foi de suma importância para o bom andamento da CEI. Hoje analisamos as respostas encaminhadas pela Prefeitura Municipal e SAEC, a proposta de perito para parecer/assessoria para a obra, analisamos também os materiais recebidos e o andamento da obra”.

Wilson Paraná ainda informou que na quarta-feira, foi marcada uma nova reunião, onde o perito estará presente.

“Marcamos uma nova data, onde o perito vai estar presente para poder tirar nossas dúvidas e também deliberarmos sobre a sua contratação”.

Na reunião estavam presentes, os vereadores Ditinho Muleta, Mauricio Gouvea, Cidimar Porto e o Secretário designado pela Comissão, Reginaldo Floriano Puydinger do Santos.

Na terça-feira, os vereadores aprovaram a prorrogação por mais 150 dias para a entrega do relatório. “Tanto se faz necessário o acompanhamento do perito e uma coisa é certa. O prefeito começou a obra de uma forma equivocada. Pois a obra teria de começar pelas barragens e ele começou pela canalização e em concreto, uma coisa que no projeto pago pela prefeitura, pago com dinheiro público, mostrava que a canalização seria feita com gabiões. O prefeito começou a edificar a casa pelo telhado e não pelo alicerce”.

Karla Konda

Editora Chefe