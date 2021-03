Catiguá dá Início a Vacinação Contra Covid-19 Aos Idosos de 70 a 74 Anos

Diferentemente de muitas cidades que ainda aguardam doses de vacinas contra a Covid-19 para dar sequência na programação de imunização de idosos, em Catiguá publico alvo de 70 a 74 anos começou a ser vacinado nesta semana.

A cidade está pelo menos uma etapa mais adiantada que em Catanduva, por exemplo.

Pelo menos 70 idosos nesta faixa etária receberam a primeira dose da vacina.

De acordo com a secretária de saúde, Gabriela de Fátima Pereira da Silva, o motivo para o avanço não é quantidade de doses a mais, mas sim, uma procura menor pelo público de 80 a 90 anos.

“Consequentemente sobrando doses, então fizemos um remanejamento para outras faixas etárias para não ficar com estoque guardado, agilizando a vacinação na população idosa. Pois não recebemos doses a mais”, afirmou a representante da pasta.

As doses são destinadas aos municípios por meio de cálculos e estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e é por meio dessa quantitativo que a secretária afirma ter mais doses para atender outras faixas etárias. “Não recebemos doses a mais. Recebemos o que é calculado. Aguardamos mais doses para dar sequência”, afirmou.

Na segunda-feira, foi o primeiro dia de vacinação para os idosos de 70 anos. “Neste mesmo dia, todas as doses que tínhamos foram aplicadas. Agora aguardamos nova remessa para dar continuidade”, complementou. Em Catiguá 546 pacientes testaram positivo para a Covid-19 e 11 óbitos registrados.

Karla Konda

Editora Chefe