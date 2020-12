Catanduvenses Devolvem R$ 35,4 mil Recebidos em Auxílio Emergencial

Catanduvenses devolveram R$ 35,4 mil recebidos em auxílio emergencial do governo federal até agosto. No total, 33 moradores da cidade estão na lista de pessoas que estornaram valores recebidos no programa emergencial.

As devoluções variam de R$ 600 a R$ 2400. Mas a maioria dos que fizeram a devolução recebeu R$ 1200.

Os dados estão disponíveis no Portal da Transparência da União e podem estar relacionados a irregularidades identificadas pelo Governo Federal ou apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União. Ambos apuram todos os beneficiários do auxílio emergencial.

O auxílio emergencial é composto por uma série de regras, dentre elas renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários mínimos federal, população com bens acima de R$ 300 mil reais é excluída do benefício.

Karla Konda

Editora Chefe