Catanduva Tem Seis Obras Paralisadas ou Atrasadas, Segundo Tribunal de Contas

Catanduva ainda tem seis obras paralisadas ou atrasadas, segundo Painel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todo valor em investimentos das obras que deveriam já ter sido concluídas chefa a R$ 77,4 milhões.

Os dados são compilados até janeiro de 2021 e inclui trabalhos de galerias, infraestrutura urbana, melhorias em rodovias.

Paralisada em 2018, a com maior valor de investimento é a obra de melhorias na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321) que liga Catanduva a Novo Horizonte. A obra segue em prazo para dar prosseguimento, mesmo depois de anúncios do Estado em novo programa de recuperação de rodovias.

Entram na lista de obras que ainda devem ser finalizadas, galerias no Parque Flamingo, pavimentação asfáltica na rua Uruguaiana e avenida Regente Feijó, recape e sinalização viária em diversas ruas da cidade e o Conjunto Habitacional com recursos da CDHU, no Alto da Boa Vista que teve a obra embargada.

Até junho do ano passado, a cidade tinha 17 obras paralisadas ou atrasadas.

Mesmo ainda não tendo sido retomadas, as obras das duas creches no Parque Gloria V e no Alto da Boa Vista já não estão mais na lista de obras atrasadas. Licitação para que esses dois prédios sejam concluídos foram abertas.

Duas creches que tiveram sua construção iniciadas em 2015 terão licitações abertas para a retomada dos trabalhos. As obras estão orçadas em R$ 800 mil para a do Alto da Boa Vista e em R$ 270 mil para a do Parque Gloria 5.

Na estimativa de valores está incluída a depredação do prédio, que ficou parado desde 2019.

A informação de renovação do convênio com Estado e a possível abertura da licitação para dar continuidade é do secretário de planejamento e informática, Walter Agudo Romão. Em ultima aferição das etapas realizadas, a creche do Parque Glória estava com 86% de obras concluídas e a do Alto da Boa vista estava com 66% de projeto terminado.

Karla Konda

Editora Chefe