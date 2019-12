Catanduva Tem o 76º Maior Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo

O Produto Interno Bruto (PIB) de Catanduva colocou a cidade na posição de 76º município que com maior produção no Estado de São Paulo. Totalizando em um ano R$ 3,97 bilhões, segundo novo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de um crescimento gradativo no PIB, com sua melhor movimentação econômica desde a série histórica (2010), a cidade tem caído do ranking de municípios de São Paulo com maior PIB. Os dados da recente pesquisa, que calcula 2017, como referência, mostram que Catanduva saiu da 73ª colocação em 2016 para a 76ª, mesmo com o aumento no valor de R$ 3,8 bilhões para R$ 3,97 bi.

O setor de Serviços, que inclui Administração, Defesa, Educação, Saúde Pública e Seguridade Social foi o maior responsável pelo resultado. Só ele movimentou R$ 2,23 bilhões em 2017. A Indústria também teve participação, com R$ 850 milhões. A Agropecuária movimentou R$ 60,8 milhões e os impostos somaram R$ 355 milhões.

No cenário nacional, Catanduva soma o 238º maior PIB do Brasil. “Vemos um potencial bastante positivo. Os setores que tem participação nesse resultado são os que impulsionam a nossa economia. Nosso objetivo é tornar o município cada vez mais atrativo para receber novas empresas e garantir qualidade de vida e geração de emprego”, afirmou o prefeito Afonso Macchione Neto por meio da assessoria.

“Os indicadores de Catanduva estão excelentes em diversas áreas: O número de microempreendedores nunca foi tão grande. Ultrapassamos a criação de 1.000 vagas de emprego esse ano, grandes empresas têm anunciado importantes investimentos, nossa balança comercial é destaque no estado, a unidade do Banco do Povo esse ano vai bater, novamente, seu recorde histórico. Estamos prestes a inaugurar a unidade do Senai e, para fechar o ano, esses dados do PIB de 2017 também fundamentam essa tendência de crescimento”, complementa o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Em 2017, sete municípios somaram 24,4% do PIB do Brasil e 13,6% da população: São Paulo (SP) com 10,6%, Rio de Janeiro (RJ) com 5,1%, Brasília (DF) com 3,7%, Belo Horizonte (MG) com 1,4%, Curitiba (PR) com 1,3%, Osasco (SP) com 1,2% e Porto Alegre (RS) com 1,1%.

Os 69 municípios com os maiores PIBs representavam, aproximadamente, ½ do total (49,8%) e um pouco mais de 1/3 da população do País. Já em 2002 apenas quatro municípios somavam quase ¼ da economia nacional. Já os 1 324 municípios de menores PIBs responderam, em 2017, por cerca de 1,0% do PIB do país e por 3,1% da população brasileira.

A análise da distribuição do PIB por concentrações urbanas (arranjo populacional com mais de 100 mil habitantes, reunindo uma ou mais cidades com alto grau de integração, devido aos deslocamentos para trabalho ou estudo) permite verificar que ¼ da produção econômica do País em 2017 estava em apenas duas delas: São Paulo/SP (17,3%), onde se situa, entre outros, o município de Osasco (SP); e Rio de Janeiro/RJ (7,7%).

Karla Konda

Editora Chefe