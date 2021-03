Catanduva Suspende Vacinação em Idosos de 77 a 79 Anos Por Esgotar Doses

Em um único dia de vacinação para os idosos de 77 a 79 anos, as doses recebidas direcionadas a parte deste grupo se esgotaram e, por conta disso, a Secretaria de Saúde suspendeu a aplicação para essa faixa etária.

Segundo a Saúde, 40% do público alvo desta etapa foram imunizados até esta quinta-feira e os demais deverão aguardar novas remessas da vacina.

Apesar das pessoas entre 77 a 79 terem de aguardar o recebimento de novos lotes, a cidade ainda mantém a campanha para a segunda aplicação em profissionais de saúde e de idosos acima de 90 anos.

3,3 mil doses da Coronavac chegaram na segunda-feira, dia 1º, e foram distribuídas na seguinte proporção: 1940 para profissionais de saúde, 780 para idosos acima de 90 anos. e 580 doses foram utilizadas na quarta-feira para os idosos de 77 a 79 anos. A princípio, não há data divulgada para chegada de mais doses da Coronavac.

Segundo a secretaria, Até o momento, somado às doses que chegaram dia 1º, Catanduva computa 16.711 doses recebidas.

São quatro postos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso, Cras Bom Pastor e Drive-thru na avenida Mogi das Cruzes, no Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec.

Os idosos devem comparecer aos postos de vacinação portando RG ou qualquer outro documento com foto que comprove sua idade. O horário de vacinação é das 8 às 17 horas.

Karla Konda

Editora Chefe