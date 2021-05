Catanduva Receberá Investimento do Governo do Estado Para Equipamentos Esportivos

O Secretário de Esportes, Aildo Ferreira, anunciou ontem (10), um investimento direto de R$ 36 milhões em instalações esportivas em todas as regiões do Estado. Serão instaladas 120 novas academias ao ar livre, 100 pistas de skate, além da revitalização de 40 quadras poliesportivas. As obras beneficiam 224 municípios paulistas, dentre as cidades está Catanduva.

Catanduva foi beneficiada com academia ao ar livre.

Todos os convênios assinados entre o Governo de São Paulo e as prefeituras terão os trabalhos concluídos até dezembro de 2021. Estiveram presentes ao evento os Secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; e da Casa Civil, Cauê Macris. Confira abaixo os municípios e equipamentos esportivos anunciados:

Academias ao ar livre – Alfredo Marcondes, Assis, Barra do Chapéu, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Biritiba Mirim, Boituva, Buri, Caiabu, Cajati, Cananeia, Carapicuíba, Catanduva, Cerqueira César, Cerquilho, Colina, Diadema, Duartina, Embu das Artes (2), Francisco Morato, Guaimbê, Guará, Igaratá, Iguape, Ipuã, Itapecerica da Serra, Itaporanga, Itaquaquecetuba, Itararé, Itariri, Juquitiba, Lins, Marília, Miracatu, Monte Castelo, Narandiba, Neves Paulista, Pacaembu, Pariquera-Açu, Pedregulho, Pedro de Toledo, Pindorama, Pirajuí, Piratininga, Potirendaba, Presidente Epitácio, Ribeirão Branco, Santa Isabel, Sertãozinho, São Vicente, Sorocaba, Suzano, Tapiraí, Tarabai, Vargem Grande Paulista e Vargem Grande do Sul.

Pistas de skate – Anhumas, Assis, Atibaia, Boituva, Biritiba Mirim, Botucatu, Campo Limpo Paulista, Cananeia, Capão Bonito, Capela do Alto, Cravinhos, Franca, Francisco Morato, Garça, Guarujá (2), Guarani D´Oeste, Iepê, Iguape, Ipuã, Itariri, Itapevi, Itápolis, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra, Itararé, Jaboticabal, Jardinópolis, Juquitiba, Monte Alto, Osasco, Palmeira D´ Oeste, Pilar do Sul, Pindorama, Pitangueiras, Santa Branca, Sertãozinho, Sorocaba (2), Suzano (2), Teodoro Sampaio e Várzea Paulista.

Revitalização de quadras poliesportivas – Águas de Lindoia, Bálsamo, Bebedouro, Buri, Campinas, Embu das Artes (2), Guarujá, Inúbia Paulista, Ipuã, Itaporanga, Jaboticabal, Oscar Bressane, Pirapozinho, Presidente Epitácio, Salto, Santa Branca, Santa Rita do Oeste, Sorocaba e Valentim Gentil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local