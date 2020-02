Catanduva Recebe Um Ônibus Para Transporte de Estudantes de Zona Rural

Aconteceu ontem (17) a entrega dos 120 ônibus escolares a 115 municípios pelo Ministério da Educação (MEC). A cerimônia foi realizada no Campo de Marte, na capital paulista. Catanduva recebeu um veículo, e o prefeito Afonso Macchione esteve na capital para recebê-lo. Os ônibus irão beneficiar cerca de 10 mil estudantes da zona rural do estado de São Paulo.

“Hoje recebemos mais um ônibus escolar, o 9º neste mandato. A aquisição é resultado de pedido que fiz ao Ministério da Educação, visando renovar a frota. Participei da cerimônia de entrega do veículo em São Paulo e já repassei a chave ao nosso motorista Sinval que está a caminho de Catanduva com o ônibus zero quilômetro”, disse o prefeito pelas redes sociais.

Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub “Todos os ônibus têm acessibilidade, ar-condicionado, cinto de segurança, são todos modernos. Mas o que significa isso? Significa preocupação com a próxima geração, significa família”.

Como parte do programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao MEC, a frota custou mais de R$ 27 milhões. Cada ônibus, no valor de R$ 226,5 mil, tem capacidade para 44 passageiros. Os veículos são equipados com poltronas móveis para embarque e desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o programa é uma “festa dos pagadores de impostos”. “Não estamos fazendo nada de mais, estamos dando um pouquinho de transparência para devolver para vocês um pouquinho do dinheiro que os senhores pagam”, disse.

Caminho da Escola – O programa leva transporte escolar especialmente para áreas rurais e ribeirinhas. A iniciativa contribui para a redução da evasão escolar. Mais de 1,3 mil ônibus foram entregues a 480 municípios ao longo do ano passado. Para 2020, o MEC já disponibilizou aos estados e municípios atas para aquisição de 6,2 mil ônibus. A novidade é o veículo tipo jipe, com tração 4 × 4, para locais de difícil acesso. É a primeira vez que o FNDE oferece esse modelo. Pindorama também foi uma das contempladas na microrregião.

Ariane Pio

Da Reportagem Local