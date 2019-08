Catanduva Recebe R$ 1,1 Milhão Para Custear Ações de Saúde

A Prefeitura de Catanduva recebeu esta semana R$ 1,130 milhão para custeio das ações da Secretaria Municipal de Saúde. Os recursos federais foram liberados por meio de emendas parlamentares, a partir de gestão feita pelo deputado federal Miguel Lombardi, de Limeira. Os valores estão disponíveis nas contas do município.

De acordo com informações do setor, as emendas são de R$ 500 mil, do deputado Paulo Freire Costa, R$ 330 mil, de Márcio Alvino, e R$ 300 mil, de Miguel Lombardi.

“Os recursos recebidos são muito bem-vindos e serão utilizados na manutenção da rede municipal de saúde, com uso na aquisição de material de consumo, materiais médico-hospitalares, para o pagamento de serviços de terceiros, entre outras necessidades”, ilustra o secretário de Saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior.

Nesta semana outros recursos foram destinados para a Saúde de Catanduva. Neste caso ainda em trâmite no Governo Federal. Trata-se de emendas do deputado Luiz Carlos Motta, no valor de R$ 400 mil para a pasta. A prefeitura precisa dar entrada no processo para poder obter esses valores.

Da Reportagem local