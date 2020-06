Catanduva Recebe Primeira Parcela de Auxílio Financeiro do Governo Federal

Catanduva recebeu a primeira parcela de auxílio financeiro dentro do Programa Federativo de Enfrentamento a Covid-19, do Governo Federal. Ao todo foram depositados um montante de R$ 3.414.927,81, do qual deverá ser descontado 1% referente ao Pasep.

De acordo com nota encaminhada pela assessoria de comunicação da prefeitura, o valor – já descontando o Pasep – será destinado ao pagamento dos contratos de gestão das Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Assim como, se necessário, em todas as ações cujo objetivo seja mitigar os efeitos financeiros causados pela pandemia, uma vez que esse auxílio serve para cobrir parte da frustração de arrecadação no exercício”.

De acordo com a Secretaria de Finanças, a estimativa é de uma queda de arrecadação em torno de R$ 4 milhões, neste período.

A lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), distribui recursos para Estados e Municípios.

Dos R$ 15,036 bilhões, R$ 9,25 bilhões serão repassados para os estados, R$ 5,748 bilhões para os municípios e R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal. As próximas parcelas desse auxílio, também no valor de R$ 15 bilhões, serão creditadas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Será, no total, cerca de R$ 60,15 bilhões.

O auxílio financeiro a estados, ao Distrito Federal e a municípios é para compensar a perda de arrecadação e garantir ações de saúde e assistência social por conta da pandemia do novo coronavírus.

Para terem acesso aos recursos, estados e municípios tinham de desistir de eventuais ações judiciais relacionadas à pandemia movidas contra a União. A condição está prevista no texto da Lei Complementar 173/2020 que regula o repasse, como explicou Ernesto Preciado, Coordenador Geral de Análise, Informações e Execução de Transferências Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional.

Também como contrapartida ao recebimento dos recursos federais, estados e municípios ficam impedidos de aumentar despesas com pessoal e os salários de servidores públicos até o final de 2021. Os servidores públicos federais também deverão ter os salários congelados nesse período. A lei garantiu recursos totais no valor de R$ 120,2 bilhões aos entes federativos por meio de repasses diretos (R$ 60,15 bilhões em quatro parcelas) e renegociação de dívidas com a União, bancos públicos e organismos internacionais (R$ 60,05 bilhões)..

Karla Konda

Editora Chefe