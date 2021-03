Catanduva Poderá Ter 26 Novos Leitos Clínicos Para Atendimento a Pacientes Com Covid-19

Catanduva poderá ter até 26 novos leitos clínicos para atendimento aos pacientes com a Covid-19.

A proposta da Secretaria Municipal de Saúde é de implantar 12 leitos em uma ala da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ainda há mais discussões sobre a abertura de mais 14 em outro local, ainda não divulgado.

Segundo Claudia Monteiro, esses leitos seriam intermediários para atender os pacientes enquanto eles aguardam a regulação e a possibilidade de leitos nos hospitais.

Para colocar em prática esses novos espaços, segundo ela, estão sendo adquiridos respiradores.

A secretária divulgou a informação por meio de uma transmissão ao vivo feita acompanhada do prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, na página oficial da Prefeitura de Catanduva.

“Esses leitos não seriam leitos por período longo, mas enquanto aguardam a regulação, e dar acomodação a esses pacientes”, afirmou.

A secretária respondeu a questionamentos sobre Catanduva ter ficado fora da lista de hospitais de campanha anunciados pelo Estado. Ela afirmou que a escolha das cidades que receberão os hospitais é determinada pelo próprio governo do Estado.

Karla Konda

Editora Chefe