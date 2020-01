Catanduva Pode Aderir ao ‘Município + Cidadão’ do Governo Federal

Catanduva pode aderir ao programa do Governo Federal “Município + Cidadão” até o dia 19 de janeiro. O projeto foi lançado no ano passado pelo Ministério da Cidadania e tem como finalidade áreas de cultura, desenvolvimento social e esporte.

Para participar as prefeituras devem aderir ao Plano Progredir (trabalho e renda) e ao Programa Criança Feliz (desenvolvimento infantil), fazer compras de alimentos da agricultura familiar e firmar compromisso para a elaboração de diagnóstico sobre a situação dos dependentes químicos do município.

De acordo com a assessoria do Governo Federal, o programa apoia os municípios a realizarem jogos escolares e competições municipais, festivais de música, dança e audiovisual, shows, cursos profissionalizantes, a promoverem atividades para idosos e para o desenvolvimento infantil, fomentar a agricultura familiar e prevenir o uso de drogas.

Ao participar do programa, as prefeituras receberão apoio técnico do Ministério da Cidadania para a formatação de ações. Os municípios que se destacarem na implementação das ações receberão “Prêmio Município + Cidadão – Edição 2019-2020”.

O objetivo segundo o Ministério é promover o fortalecimento dos municípios na área social, da cultura e do esporte; população será beneficiada com a integração das políticas da Cidadania; incentivar parcerias públicas e privadas para a implementação das políticas sociais, culturais e esportivas; potencial que as características regionais e particulares dos municípios brasileiros têm para impulsionar o desenvolvimento local.

Karla Konda

Editora Chefe