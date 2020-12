Catanduva Perde 106 Posições no Ranking Município VerdeAzul

Catanduva despencou em ranking divulgado pelo programa Município VerdeAZul (PMVA), que tem como objetivo analisar a elaboração de ações voltadas ao meio ambiente. A Cidade-Feitiço saiu da posição oitava na lista dos municípios que mais fizeram pela área para a 114º posição.

O ranking com direito a certificados dos melhores colocados foi divulgado ontem pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Na soma de pontuação, Catanduva obteve a nota 72,89. E em 2019, encerrou com uma pontuação de 92,43.

Os 100 primeiros municípios receberam certificações. Catanduva, pelo primeiro ano, não figura dentre a centena certificada. Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de SP, o PMVA tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. O principal objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

O secretário de Meio Ambiente, Marcos Penido, considera que o programa é o grande difundidor das metas e projetos da pasta nos municípios do estado. “Por meio do PVMA nós levamos as nossas ações, intenções e sugestões para que cada região possa melhorar suas condições em relação ao meio ambiente. Este evento é para coroar os municípios que se dedicaram ao compromisso do desenvolvimento sustentável com esforços contínuos em prol da qualidade de vida e preservação da biodiversidade”, destacou Penido.

De acordo com o governo do Estado, a participação de cada um dos municípios paulistas ocorre com a indicação de um interlocutor e até dois suplentes, por meio de ofício encaminhado ao programa. Atualmente, estão inscritas 616 cidades que, ao participarem de um ciclo, são avaliados em ações fundamentadas em dez diretivas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

Para a consecução do seu objetivo, o PMVA oferece capacitação técnica aos interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual, publica o “Ranking Ambiental dos municípios paulistas”. Tal Ranking resulta da avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações executadas. A partir dessa avaliação o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis.

Os municípios certificados ganham o direito de utilizar a logomarca da certificação e assim agregar valor às transações comerciais de seus produtos. Com a qualificação, os interlocutores municipais podem ter acesso ao sistema por meio de senha e login para conferir as notas e avaliações das suas cidades.

Para incentivar a prática destas atividades, o Programa atribui notas de zero a 100 ao resultado das ações realizadas no município durante um ano.

Em resposta a questionamento feito por O Regional à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura sobre os motivos para essa queda drástica no ranking, a pasta informou: “A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura explica que, devido à pandemia e a consequente redução de seu quadro de pessoal, as ações previstas para o Programa Município VerdeAzul foram prejudicadas. Da mesma forma, outras cidades de porte semelhante ao de Catanduva também tiveram queda no ranking, tais como Votuporanga, Araraquara, Cubatão, entre outras. A Secretaria vai avaliar os detalhes de cada pontuação, para detectar quais foram as falhas apresentadas”.

Não distante de Catanduva, São José do Rio Preto lidera para terceira vez consecutiva o ranking do Programa Município VerdeAzul. “Estávamos na trigésima posição em 2017 e fizemos um trabalho envolvendo todas as secretarias e sociedade, mês a mês, área a área e conquistamos esse título que nos enche de orgulho e responsabilidade”, pontuou o prefeito Edinho Araújo.

Edinho lembrou que Rio Preto foi o primeiro município do interior e o segundo do estado a aderir aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Karla Konda

Editora Chefe