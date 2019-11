Catanduva Participa de Ato em Favor do Impeachment de Gilmar Mendes

Na manhã de ontem (16), foi realizada na Praça da Matriz uma manifestação a favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. Mais de 30 pessoas se reuniram para manifestar contra o ministro, após ser acusado de fazer críticas à Lava Jato e utilizar matérias do site The Intercept Brasil para justificar seus votos.

A movimentação, coordenada por líderes do Movimento Brasil Conservador e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, com o intuito de pressionar a saída do ministro do cargo. Para João Cesar de Moraes, presidente da Aliança pelo Brasil em Catanduva e um dos organizadores da manifestação, atos como esse mostram a força que o grupo possui. “É maravilhoso ver que em menos de 3 horas nós organizamos tudo e viemos manifestar. Isso prova que temos uma equipe forte”, comentou João.

Várias cidades do Brasil vão realizar a manifestação neste domingo (17). O assunto foi um dos mais comentados no Twitter. Segundo os dados, 1.770 perfis utilizaram a rede social e tuitaram ou retuitaram mais de 100 vezes as postagens com as hashtags #ImpeachmentGilmarMendes. Em menos de três horas o assunto tornou-se um dos principais na plataforma.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local