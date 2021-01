Catanduva Iniciará Terceira Etapa de Vacinação Contra Covid-19, a Partir do Dia 08

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 já tem uma nova etapa, a partir 03 de fevereiro, terá início a terceira etapa de imunização, com a ampliação do público- alvo. Nessa fase, serão vacinados pediatras, otorrinolaringologistas, oftalmologistas, pneumologistas, radiologistas, infectologistas, cirurgiões dentistas, além dos auxiliares e recepcionistas dessas especialidades.

Para a aplicação das doses, dois locais foram definidos, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e o Centro Dia do Idoso (CDI) que estarão abertos das 8h às 17h. Vale ressaltar que a imunização irá atender esse público enquanto houver doses disponíveis. Os médicos devem apresentar obrigatoriamente o título de especialista e conselho de classe, enquanto que as demais categorias deverão levar em mãos o holerite ou carteira de trabalho. Declarações não serão aceitas.

Na segunda-feira (01), será a vez dos profissionais que atuam na Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa), serem imunizados. A definição do novo grupo prioritário foi feita mediante deliberação do Comitê Técnico de Enfrentamento a Covid-19. Além da quantidade de doses disponíveis, foi analisado o risco de exposição ao vírus e a manutenção da força de trabalho. Os próximos grupos serão imunizados de acordo com o encaminhamento de novas doses ao município.

Ariane Pio

Da Reportagem Local