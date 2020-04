Catanduva Inicia Desinfecção de Ruas Contra Coronavírus

Catanduva inicia a partir de hoje uma desinfecção nas ruas e locais com maiores concentrações de pessoas, visando a prevenção ao novo coronavírus. A medida já foi implantada em outros municípios, como aqui na região – Palmares Paulista e Santa Adélia.

Neste primeiro dia de aplicação de produto – hipoclorito de sódio – usado também em águas sanitárias, serão atendidas áreas das unidades de saúde, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Terminais urbano e rodoviário, Parque das Américas e as praças centrais da cidade.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da prefeitura, dois caminhões receberam os equipamentos específicos para este tipo de operação. “De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, será aplicado produto a base de hipoclorito de sódio, conforme regras fixadas pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A operação será realizada uma vez por semana, no final da tarde. Nesta primeira etapa, um fiscal da Vigilância Sanitária acompanhará a atividade”, informou.

A rota será dividida em dois dias a cada semana. Para a execução do serviço, será utilizado um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e outro da Saec – Superintendência de Água e Esgoto.

“Fiz questão de firmar parceria com essas empresas para a realização desse trabalho, que compõe uma série de iniciativas da Prefeitura para o enfrentamento ao coronavírus. Desde o princípio, estamos atentos e tomando todas as providências, com cautela, para proteger nossa comunidade”, ressalta a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes.

Duas empresas atuarão neste trabalho, a Herbicat e a DRS, ambas de Catanduva.

