Catanduva Fará Dia D Para Aplicação da Segunda Dose da Vacina Contra COVID-19

Catanduva realizará no próximo sábado (5) um Dia D para a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 que está atrasada.

Em Catanduva, os postos de vacinação são: Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, nº 255.

Centro Dia do Idoso (CDI) – Rua Recife, 1475, esquina com Rua Araraquara.

CRAS Bom Pastor – Av. Pastor José Dutra de Moraes, nº 99.

Drive-thru do Aeroporto – Rua Mogi das Cruzes (ao lado do bebedouro da Saec).

Ainda disponibilizará um recurso (etapas) para os profissionais de saúde, para que todos possam abrir suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação da população. Deverão ser vacinadas as pessoas que estão com mais de 28 dias atrasados com relação a doses da Vacina do Butantan e mais de 12 semanas do imunizante da Fiocruz/Astrazeneca.

A Campanha de Vacinação Contra Covid-19 avança em Catanduva. De acordo com o Vacinômetro, 57.296 doses da vacina foram aplicadas em Catanduva. Desse total, 36.365 foram utilizadas na primeira dose e 20.931 na segunda aplicação do imunizante.

Atualização feita em 27/05/2021 às 10h. Em Catanduva, segundo a secretaria de saúde foram 400 pessoas que não voltaram a tomar a segunda dose.

Ainda assim, foi encaminhado na semana passada 279.815 doses extras de Vacina do Butantan para cerca de 500 cidades. Os imunizantes são exclusivos para a aplicação de segunda dose. Este número foi informado à pasta estadual pelas próprias prefeituras, em consulta realizada aos 645 municípios pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) na última semana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local