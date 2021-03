Catanduva Encerra Primeiro Mês do Ano Com Saldo Negativo de Empregos

Na contramão dos índices brasileiros, Catanduva encerrou o primeiro mês do ano com saldo negativo na geração de empregos.

Enquanto em janeiro de 2021 foram contratados 1.194 profissionais com carteira assinada, no mesmo período outros 1.411 foram demitidos. Saldo negativo, portanto, de 217 vagas.

Pior registro analisado dos últimos anos. O último negativo na geração de empregos, foi em maio, com 12 demissões a mais que contratações.

Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da Economia.

Na comparação com janeiro do ano passado, a situação se mostra ainda mais preocupante. No ano anterior, o primeiro mês apresentou um saldo de 438 empregos criados nos 31 dias. No total, a cidade mantém 36.890 pessoas atuando de forma regular – com carteira assinada.

Dados do Caged mostram ainda que o resultado negativo foi motivado quase que exclusivamente pelo setor de serviços, que sozinho , demitiu 278 profissionais a mais do que contratou.

Para esse setor, em janeiro foram 423 contratações e outros 641 desligamentos. Serviços é ainda o que mais tem empregados em Catanduva. São ao todo 15.129 trabalhadores na área.

Em seguida, com saldo negativo de 53 postos de trabalho, vem o comércio que contratou 297 e demitiu 350.

A construção foi o setor que mais contratou em janeiro. Abriu no período 36 novas vagas na comparação com o número de admissões e de desligamentos, 215 e 179, respectivamente.

O Brasil fechou o mês de janeiro de 2021 com um saldo de 260.353 empregos formais. O saldo é o melhor da série histórica para o mês de janeiro e é resultado de 1.527.083 admissões e 1.266.730 desligamentos. O número também é maior do que o registrado em dezembro de 2020, quando a geração de empregos ficou em 142.690 postos de trabalho. Com isso, o estoque de empregos formais no país chegou a 39.623.321 vínculos, o que representa uma variação de 0,66% em relação ao estoque do mês anterior. De acordo com o ministério, a modernização trabalhista teve papel importante na geração de empregos de janeiro.

“Foram 15.600 admissões e 12.517 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando saldo de 3.083 empregos, envolvendo 3.784 estabelecimentos contratantes. Um total de 201 empregados celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador intermitente”, informou a pasta.

O ministério apontou ainda que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda tem sido bem-sucedido em evitar demissões, “em um ano tão atípico de enfrentamento de uma grave pandemia”. O programa institui o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), pago a trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou a jornada e o salário reduzidos.

Karla Konda

Editora Chefe