Catanduva é a 20ª Cidade do País Que Mais Criou Empregos em 2020

Catanduva foi a 20ª cidade do país que mais criou vagas de emprego com carteira assinada nos 12 meses de 2020.

Na lista dos 50 melhores resultados no Brasil, Catanduva fica abaixo de cidades como Manaus(AM), São Luís (MA), Barueri (SP), Joinville (SC).

Dados são dos relatórios do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia e levam em consideração o resultado entre as contratações e demissões durante os 12 meses do ano passado.

A cidade criou 3413 novos postos de trabalho durante todo o ano. Apenas um mês, maio, Catanduva ficou com resultado negativo, encerrando o período com menos 12 vagas de emprego formal.

Resultado diferente deste início do ano, quando a cidade encerrou janeiro com saldo negativo em 217 postos de trabalho.

O Brasil criou 142.690 postos com carteira assinada em 2020.

Manaus foi a cidade que mais criou vagas com carteira assinada, enquanto o Rio de Janeiro foi a que mais fechou postos de trabalho.

Sete capitais estão entre as 50 cidades que mais criaram vagas. Já 13 estão entre as que mais fecharam postos – Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte lideram o ranking.

Abaixo de Catanduva estão cidades como Rio Branco (AC): 3.273, Betim (MG): 3.134, Uberlândia (MG): 3.053, Louveira (SP): 2.932, Curitiba (PR): 2.928, Rio Claro (SP): 2.595, Belém (PA): 2.559.

Encerra a lista de 50 municípios que mais contrataram: Luís Eduardo Magalhães (BA): 1.974, Aracruz (ES): 1.841, Sinop (MT): 1.828, Eusébio (CE): 1.827 e Arapongas (PR): 1.794.

Mercado formal encerrou agosto com 700 vagas de emprego geradas em Catanduva. Foi o melhor resultado para o município em 2020.

Karla Konda

Editora Chefe