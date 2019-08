Catanduva Deve Participar de Ciclo de Debates com Agentes Políticos

Catanduva é uma das 92 cidades que devem participar do Ciclo de debates com agentes políticos, organizado pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Na região, o evento tem início hoje.

As atividades, que acontecerão em Fernandópolis, às 14h00, e em São José do Rio Preto, às 10h00, contarão com a presença do Presidente do TCE, Antonio Roque Citadini e do Conselheiro Dimas Ramalho que, junto com equipe de técnicos, debaterão boas práticas administrativas e falarão sobre as ações de fiscalização exercidas pela Corte junto aos entes jurisdicionados.

Após a abertura dos encontros, com a participação de lideranças políticas – Prefeitos, Presidentes de Câmaras, Secretários Municipais, ordenadores de despesas –, os trabalhos técnicos, conduzidos pelo Secretário-Diretor Geral, Sérgio Rossi e Diretores de Fiscalização, discorrerão sobre os temas afetos à aplicação de recursos públicos, planejamento, transparência, controle interno, acesso à informação, desenvolvimento sustentável, entre outros.

Em Fernandópolis, sob organização da Unidade Regional do TCE (UR-11), os trabalhos serão realizados no Centro Cultural Merciol Viscardi (Teatro Municipal). Em São José do Rio Preto, as atividades acontecerão no Auditório da Universidade Paulista (UNIP). As atividades são gratuitas, abertas ao público em geral e não dependem de inscrição prévia .

Fernandópolis – 1/8 Quinta – 14h00 Local: Centro Cultural Merciol Viscardi – Teatro Municipal – Av. Milton Terra Verdi, 420, Jd. Santa Helena. Participantes: Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d’Oeste, Aspásia, Cardoso, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Jales, Macedônia, Marinopólis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubineia, Santa Albertina, Santa Clara do d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema,Três Fronteiras, Turmalina,Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.

São José do Rio Preto – 2/8 Sexta – 10h00 Local: UNIP Auditório – Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, S/N. Participantes: Adolfo, Altair, Bady Bassitt, Bálsamo, Barretos, Cajobi, Catanduva, Catiguá, Cedral, Colômbia, Cosmorama, Elisiário, Embauba, Guapiaçu, Guaraci, Ibirá, Icem, Ipiguá, Irapuã,Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Marapoama, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novais, Olímpia, Onda Verde, Orindiuva, Palestina, Paulo de Faria, Poloni, Potirendaba, Sales, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Severínia, Tabapuã, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista e Urupês.

Da Reportagem Local