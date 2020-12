Catanduva Cria 531 Novos Postos de Trabalho em Novembro

Na representação, os advogaCatanduva criou 531 novos postos de trabalho em novembro deste ano. Os dados fazem parte do levantamento mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão relacionado ao Ministério da Economia. Na Cidade Feitiço, nos 30 dias de novembro, foram contratadas 1557 pessoas e demitidas outras 1026.

É o sexto mês consecutivo de bons resultados no emprego com carteira assinada no ano que teve pelo menos três meses de saldos negativos, quando teve início a pandemia e o decreto de fechamento dos setores.

De acordo com os dados do Caged, em novembro o resultado foi ainda melhor que o mês anterior, com uma variação de 1,44%.

No acumulado do ano, foram criados em 2020, 2.259 novos postos de trabalho. Uma variação positiva de 6,44%

Foram ao todo nos 11 meses, 14991 admissões e 12.723 desligamentos no total.

Os números divulgados nesta quarta-feira, dia 23, mostram que o resultado do mês passado foi puxado pela construção civil, com a contratação de 210 funcionários.

Em seguida está o setor do comércio, que por conta das vendas de final de ano, gerou 121 novos postos de trabalho. Em terceiro lugar está a indústria, com 141 contratações e, em quarto, o setor de serviços, com 79 funcionários admitidos.

Como consequência do término da safra da cana-de-açúcar, a agropecuária fechou o mês no vermelho, com 20 demissões.

“Um dos setores que mais chamaram a atenção nesse fim de ano foi o comércio, com o número bem expressivo de contratações. São pessoas contratadas para atuar de forma temporária e que, de acordo com o trabalho que executarem, têm chances de ficar”, destaca a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Trigo.

Karla Konda

Editora Chefe