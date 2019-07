Catanduva Consegue Novos Recursos Para Investir Em Infraestrutura

O Deputado Federal Geninho Zuliani (DEM/SP), comunicou a prefeita Marta Maria do Espírito Santo na primeira quinzena de julho que o recurso solicitado pelo gerente regional da CDHU da região de São José do Rio Preto, Marcelo Hercolin e pelo empresário Nelson Tozzo está autorizado. A Emenda Extra Orçamentaria é no valor de R$500 mil para investimentos em infraestrutura no município.

O montante, no valor de R$ 500.000,00, estará à disposição da Prefeitura de Catanduva em pelo menos 90 dias e a prefeita Marta Maria do Espírito Santo deve definir qual será o destino desta verba juntamente com os vereadores e demais servidores responsáveis pelo setor de infraestrutura da prefeitura. Uma das possibilidades, segundo Marcelo Hercolim, é que esta verba seja empregada principalmente no recapeamento de ruas. “Nós requisitamos este recurso ao Deputado Federal, Geninho Zuliani, e ele prontamente nos atendeu. Essa é uma verba destinada ao desenvolvimento estrutural do município, então, muito provavelmente, o destino final desta verba deve ser para o recapeamento das ruas”, relata Marcelo Hercolim.

De acordo com Nelson Tozzo, investir em infraestrutura é o mesmo que investir em segurança. “Uma das possibilidades de utilização desta verba é o recape das ruas. O recape é um procedimento que garante mais segurança e fluidez ao trânsito, além de possibilitar conforto e qualidade de vida à população”. Tozzo conta que além dos recursos para infraestrutura, também foram liberadas outras verbas para investimentos na saúde. “Nós solicitamos ao Deputado Federal Geninho recursos para a saúde, e ele conseguiu para o nosso município uma verba de R$100 mil para o Hospital Emílio Carlos e uma outra também de R$100 mil para o Hospital Padre Albino, que devem ser liberadas pelo menos até o fim do ano. O intuito é conseguir cada vez mais benefícios para o nosso município”, relata Nelson Tozzo.

O Deputado Geninho Zuliani conta que não mede esforços para fazer o melhor pelos cidadãos catanduvenses. “Estamos trabalhando pelo bem da população de Catanduva. Primeiro autorizamos verbas para saúde, que devem chegar em breve para usufruto de todos e agora conseguimos esse recurso para investimentos em infraestrutura. E vamos conseguir cada vez mais benefícios para os catanduvenses”.

André Santos

Da Reportagem Local