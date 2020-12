Catanduva Cai 27 Posições no Ranking de Cidades Mais Inteligentes na Educação

Catanduva caiu 27 posições no Ranking de Cidades Mais Inteligentes no indicador Educação.

Enquanto no ano passado a cidade tinha um feito histórico de 15º lugar entre os municípios acima de 100 mil habitantes de todo o país, em 2020, a educação despencou para o 42º na lista. Apesar da queda, a pontuação recebida pelo município foi maior que no ano anterior. No eixo educação Catanduva somou 5,099 pontos. No ano passado foram obtidos 4,619.

Os dados fazem parte do Conected Smart Cities 2020, pesquisa realizada pela Urban Systems. “As movimentações das cidades no Ranking dependem da atuação da própria cidade e também do desempenho das demais cidades que estão em posições próximas. Dessa forma, uma cidade sobe ou desce em sua posição, de acordo com a melhora ou piora dela nos indicadores analisados, e também de acordo com a melhora ou piora das cidades que estão em posição próxima. Uma cidade pode estar estabilizada em alguns critérios, e devido a melhora das cidades próximas, perder posições no Ranking”, consta na pesquisa.

O item educação da pesquisa é composto por 12 indicadores, a nota máxima é de 12 pontos, mas nenhum município atingiu essa pontuação. O município que lidera o ranking na educação é São Caetano do Sul, com nota 7,089.

Outros indicadores

Catanduva aparece entre os 100 municípios mais bem pontuados em outros indicadores da pesquisa – No meio ambiente ocupa em 2020 o 55º lugar, na economia o 51º e na saúde o 48º.

