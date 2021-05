Catanduva Arrecada R$ 155,84 Milhões Nos Quatro Primeiros Meses de 2021

No período acumulado de janeiro a abril de 2021, a arrecadação da Receita Federal no estado de São Paulo alcançou o valor de R$ 257,8 bilhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 12,78% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram arrecadados no estado R$ 216,4 bilhões.

Segundo os dados Catanduva arrecadou até abril R$ 155,84 milhões, esse dado consta no painel do TCESP.

A arrecadação, no estado de São Paulo, das receitas administradas pela Receita Federal atingiu, em abril de 2021, o valor de R$ 63,0 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 38,76% em relação a abril de 2020, quando foram arrecadados R$ 42,5 bilhões no estado.

Dos R$ 63,0 bilhões, R$ 48,9 bilhões correspondem à arrecadação fazendária e R$ 14,1 bilhões, à arrecadação previdenciária. A arrecadação do estado respondeu por 44,08% da arrecadação nacional de receitas administradas.

Em todo o País, foram arrecadados R$ 142,9 bilhões em receitas administradas pela RFB, acréscimo real (IPCA) de 43,41% em relação ao mesmo mês de 2020, quando foram arrecadados R$ 93,3 bilhões. Já o acumulado nacional chegou a R$ 574,0 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 13,94% frente aos R$ 476,8 bilhões arrecadados no mesmo período de 2020.

Ariane Pio

Da Reportagem Local