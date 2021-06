Catanduva Apresenta na Última Semana de Maio Número Maior de Óbitos e Contaminados

PICovid apresentou um balanço que alerta a população sobre a última semana de maio sendo a pior semana em números de óbitos e contaminados desde começo da pandemia em Catanduva.

Segundo os dados, na semana passada foram 24 óbitos divulgados e 761 novos confirmados.

“Ao analisar todo o histórico de casos positivos da cidade é perceptível que a quantidade vem aumentando desde o início do ano, quando havia menos de 100 positivos por semana e recentemente estávamos em torno de 400. No entanto, o que chamou nossa atenção foi que a partir de 22/05/2021 praticamente todos os boletins informavam mais de 100 positivos por dia, o que não vinha acontecendo nos últimos oito meses. Como resultado a semana acumulou 761 casos positivos, sendo 88% maior do que a semana anterior que divulgou 404 positivos. Agora sobre os óbitos, já tivemos várias semanas com números acima do pico de 2020, mas essa última foi recorde com 24 óbitos divulgados em uma mesma semana” explicou Adriano Henrique Cantão.

O PICOVID (Portal de Informações sobre a Covid-19) é um projeto voluntário que promove o entendimento da situação real dos casos de Covid-19 a nível municipal, de forma simples, fácil e intuitiva.

Em tempos de incerteza, objetivamos ser uma fonte confiável e de fácil entendimento sobre a COVID-19. O PICOVID pode ser usado tanto pela população local para melhor entendimento da situação quanto por gestores e autoridades como auxílio na tomada de decisão.

No PICOVID é possível acompanhar todo o histórico de casos (confirmados, óbitos, curados, suspeitos, descartados e internados) com visualizações por dia, semana e mês.

A plataforma está disponível para qualquer cidade do Brasil que tenha interesse em utilizar como fonte oficial ou complementar de dados, de forma gratuita. Caso queira saber mais detalhes, site: picovid.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local